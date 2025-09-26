MotoGP: Miguel Oliveira foi o 22.º mais rápido nos treinos livres no Japão
Italiano Marco Bezzecchi conseguiu o melhor tempo da sessão
Miguel Oliveira [Pramac Racing] assinou o penúltimo melhor tempo nos treinos livres da etapa do Japão do Mundial de MotoGP, falhando dessa forma o acesso direto à derradeira corrida de qualificação [Q2] para a definição da grelha de partida para o Grande Prémio, que se corre no domingo.
O piloto português terminou a sessão com o tempo de 1:44,654 minutos como melhor registo. Foi o 22.º piloto mais rápido em pista, ficando apenas à frente do espanhol Maverick Viñales [Tech 3].
Bezzecchi tops a crash-filled Practice session as @alexmarquez73 doesn't make the cut 💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/7hUU4Jrcir— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 26, 2025
O italiano Marco Bezzecchi [Aprilia] alcançou o melhor registo [1:43,193 minutos], depois de duas quedas nas sessões anteriores de treinos livres do MotoGP do Japão.
Pedro Acosta [KTM], Marc Márquez [Ducati], Joan Mir [Honda], Fabio di Giannantonio [VR 46], Luca Marini [Honda], Francesco Bagnaia [Ducati], Fabio Quartararo [Yamaha], Raul Fernández [Trackhouse] e Johann Zarco [LCR] fecham o top 10 dos pilotos mais rápidos, nesta manhã, e avançam diretamente para a Q2.
Os restantes vão correr a Q1, na madrugada de sábado [2h50, hora portuguesa], dia para o qual está ainda agendada a Q2 [3h15] a corrida Sprint [7h00]. No domingo realiza-se o Grande Prémio, que tem início previsto para as 6h00.
