O nono lugar alcançado no Grande Prémio de São Marino de MotoGP deixou Miguel Oliveira [Pramac Racing] «muito satisfeito», numa corrida «muito difícil, com muita vibração outra vez no pneu traseiro em todas as curvas de esquerda». «Mas consegui ser constante e, mais ou menos, defender-me, adaptando o meu estilo de pilotagem», salientou, à Sport TV.

Igualando o seu melhor resultado da época [também tinha sido nono, há uma semana, na Catalunha], o piloto português valoriza o «lugar no top 10» alcançado no circuito de Misano, mas foi «ter terminado a seis décimas do Fabio [Quartararo], que é a nossa referência», que mais o satisfez.

Miguel Oliveira voltou a referir que tem «várias hipóteses em cima da mesa» tendo em vista a próxima temporada, depois de ter sido confirmada a sua saída da Yamaha no final deste ano.

«Tenho de delinear o que é melhor para o meu futuro. Também há várias hipóteses de construtores nas Superbikes. Tenho de perceber se faz sentido ficar ligado ao paddock [de MotoGP] e tentar voltar em 2027, o que parece improvável», pormenorizou o piloto, de 30 anos, que é natural de Almada.

O Grande Prémio de São Marino, a 16.ª etapa do Mundial de MotoGP, foi conquistado por Marc Márquez [Ducati], que pode sagrar-se campeão na próxima corrida, agendada para 28 de setembro, no Japão.