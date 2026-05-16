MotoGP: «pole» para Acosta em Barcelona, Bezzecchi cai e vai largar do 12.º lugar
Piloto espanhol volta a sair do primeiro posto para um Grande Prémio, dois anos depois
O espanhol Pedro Acosta [Red Bull KTM Factory Racing] garantiu a pole position para o Grande Prémio de Barcelona do MotoGP, que se disputa no domingo, a partir das 13h00.
O jovem piloto natural de Murcia, de 21 anos, assinou o melhor tempo da segunda corrida de qualificação, ao dar uma volta ao circuito catalão em 1:38.068 minutos.
É a primeira pole de Acosta no MotoGP em dois anos e da KTM desde 2020, quando Pol Espargaró largou da primeira posição na Áustria e em Valência.
A primeira linha de largada em Barcelona fica completa com Franco Morbidelli [Pertamina Enduro VR46 Racing Team] e Alex Marquez [BK8 Gresini Racing MotoGP].
Quanto ao líder do Mundial, Marco Bezzecchi [Aprilia Racing], caiu durante a qualificação e vai sair do 12.º lugar, três posições atrás de Jorge Martín [Aprilia Racing], o seu principal perseguidor na luta pelo topo da geral de pilotos.
Às 14h00 deste sábado disputa-se a corrida Sprint e, no domingo, realiza-se o Grande Prémio catalão.
