Um mau arranque não foi suficiente para impedir que Marc Márquez (Ducati) vencesse a corrida sprint do Grande Prémio de Itália de MotoGP, em Florença, na qual o português Miguel Oliveira (Yamaha) foi 13.º colocado.

Márquez continua a dominar as corridas sprint, tendo vencido oito das nove já disputadas esta época. Em Itália, completou as onze voltas ao circuito de Mugello em 19:31.416 minutos. O irmão Alex Márquez (Ducati) foi segundo, a 1,441 segundos, e o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi terceiro, a 2,561 segundos.

Contudo, nem tudo correu de feição a Marc Márquez, este sábado. Um problema com o sistema de controlo de partida fê-lo descer do primeiro ao oitavo lugar ainda antes da primeira curva.

Porém, à quarta volta, já estava novamente na frente da corrida, que dominou daí em diante.

Já Miguel Oliveira, que largou do 17.º lugar, fez uma corrida em crescendo, chegando ao 13.º posto, aproveitando ainda as quedas de Johann Zarco (Honda) e Brad Binder (KTM), logo na primeira curva, e de Pedro Acosta (KTM), a meio da corrida.

Com estes resultados, Marc Márquez cimentou a liderança do mundial de MotoGP, com 245 pontos. O irmão Alex é segundo, com 210, enquanto Francesco Bagnaia está já a 98 pontos do líder. Miguel Oliveira mantém os três pontos com que partiu para esta jornada.

A corrida do Grande Prémio de Itália realiza-se este domingo, a partir das 13:00.