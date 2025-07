A queda aparatosa sofrida na qualificação para o Grande Prémio da Alemanha obrigou o piloto espanhol Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3 Racing) a ser operado ao ombro esquerdo, o que o levará a ficar fora das pistas durante, pelo menos, um mês.

«Depois de ter fraturado o ombro esquerdo na sequência do acidente na Q2 do Grande Prémio da Alemanha, Maverick Viñales viajou para Itália, na manhã do último domingo, para ser operado e, assim, acelerar o processo de recuperação», partilhou a equipa do piloto, de 30 anos, que vai falhar garantidamente o próximo Grande Prémio do calendário do MotoGP, na República Checa, entre os dias 18 e 20 de julho.

O regresso às pistas de Viñales é apontado para daqui a um mês, na Áustria.

A corrida, realizada no último fim de semana na pista de Sachsenring, ficou marcada por várias quedas, entre elas a do português Miguel Oliveira (Primac Yamaha).

O Grande Prémio germânico terminou com apenas 10 pilotos em pista e foi conquistado pelo líder do Mundial, o espanhol Marc Márquez (Ducati).