Nesta terça-feira, a Yamaha Racing anunciou através de um comunicado oficial a saída dos pilotos Fabio Quartararo e Alex Rins no final da temporada de 2026. Os pilotos não vão continuar com a fabricante japonesa, antevendo uma renovação dos quadros.

Durante o Grande Prémio de Espanha, Alex Rins já havia admitido que não continuaria com a Yamaha na próxima temporada. Já Quartararo termina a ligação com os japoneses ao fim de oito anos.

Quartararo venceu o seu primeiro título mundial em 2021, após conquistar cinco vitórias e dez pódios na temporada.

O piloto dirigiu-se aos fãs e agradeceu a confiança da Yamaha, dizendo que era altura para «encerrar um capítulo importante», aos 27 anos.