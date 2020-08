Miguel Oliveira (KTM Tech 3) desistiu a 12 voltas do fim do Grande Prémio da Áustria de MotoGP, após um choque com Pol Espargaró, piloto oficial da KTM.

O português, que seguia na sexta posição, ficou visivelmente frustrado com o desfecho, e já na «box» acabou aos pontapés às cadeiras.

Recorde-se que na prova anterior Miguel Oliveira tinha conseguido precisamente um sexto lugar, o melhor registo no MotoGP.