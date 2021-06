O Grande Prémio da Turquia vai substituir, a 3 de outubro, a prova prevista para Singapura e anulada no início de junho devido à pandemia de covid-19, segundo anunciou esta sexta-feira a organização do Mundial de Fórmula 1.

A prova regressa assim ao calendário depois de já ter estado agendada e de ter sido posteriormente retirada por questões de segurança sanitária.

No final de abril, os organizadores do Mundial de Fórmula 1 anunciaram que a Turquia iria receber uma prova, a 13 de junho, em substituição do GP do Canadá, cancelado devido à pandemia.

No entanto, a 14 de maio, a prova turca acabou por ser cancelada, sendo substituída pelo GP da Estíria, na Áustria, devido às novas restrições de viagens impostas por vários dos países.

A prova turca deverá realizar-se agora entre 1 e 3 de outubro, depois do GP da Rússia, e antes da prova prevista para o Japão.

A pandemia de covid-19 tem obrigado a várias alterações no calendário de provas do Mundial de Fórmula 1, competição que em maio passou por Portugal, mas a organização mantém a intenção de realizar 23 provas.