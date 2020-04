O Grande Prémio do Canadá tornou-se nesta terça-feira na nona corrida do atual Campeonato do Mundo de Fórmula 1 a ser adiada face à pandemia da covid-19.

A prova de Montreal estava marcada para 14 de junho, mas os organizadores tiveram de tomar já uma decisão, face ao tempo que demora a preparar a pista para o Grande Prémio.

A organização não avançou com uma nova data para a realização da corrida no emblemático circuito Gilles Villneuve, referindo apenas que vai procurar encontrar uma data disponível no próximo verão, assim que seja possível garantir a segurança de todos.

«Nesta altura é crucial que as nossas energias se concentrem no combate à covid-19. Vamos receber-vos de braços abertos no circuito Gilles Villneuve assim que for seguro», escreveu François Dumontiier, o presidente do Grande Prémio do Canadá.