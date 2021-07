Hugo Millán, motociclista espanhol de apenas 14 anos, não resistiu aos ferimentos provocados por um grave acidente na corrida da European Talent Cup, que se corria no circuito de Aragão, em Espanha.

Hugo Millán, que era segunda classificado do campeonato à entrada para a quinta prova do campeonato, caiu na segunda volta, ficou no meio do circuito e acabou colhido por um adversário que não conseguiu evitar o choque fatal.

A corrida foi interrompida de imediato e o jovem foi assistido na pista antes de ser transportado de helicóptero para o hospital de Saragoça, onde nada foi possível fazer para lhe salvar a vida.