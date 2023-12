Carlos Sainz já teve contacto com o carro da Ferrari de 2024 no simulador e até ao momento parece estar satisfeito com o monolugar. Enrico Cardile, chefe da área do chasis, prometeu um conceito totalmente diferente e, segundo Sainz, os resultados estão à vista no simulador.

«O carro comporta-se de forma diferente, sem dúvida. Mas até colocarmos 100 quilos de gasolina e usarmos os diferentes tipos de pneus, será impossível saber o desgaste dos pneus, que prestações vão ter e como vão afetar o nosso rendimento numa corrida.»

Carlos Sainz afirma que ainda não sabe se a Ferrari vai conseguir lutar pelas vitórias em 2024, mas acredita que o rendimento vai ser melhor do que nas últimas duas temporadas, que foram dominadas por Max Verstappen, da Red Bull.