Nélson Oliveira voltou a demonstrar que é um dos melhores ciclistas do mundo na especialidade do contra-relógio. O português da Movistar foi segundo na quarta etapa da Volta à Comunidade Valenciana e subiu também ao segundo lugar da geral.



Nos 14,3 quilómetros entre Xilxes e Playa Almenara, Nélson Oliveira apenas foi batido pelo suíço Stefan Kung, da Groupama-FDJ. Nélson ficou a 11 segundos do helvético, com ambos a beneficiarem do furo do espanhol Enric Mas (Movistar) já no último quilómetro da tirada.



Kung é o atual campeão europeu de contra-relógio e tem seis segundos de vantagem sobre Nélson Oliveira para a última etapa. Os 91,2 quilómetros entre Paterna e Valência são planos e dificilmente permitirão grandes mudanças na classificação.