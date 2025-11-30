A Seleção Nacional de Muaythai terminou a participação no Campeonato da Europa, que decorreu em Atenas entre 17 a 25 de novembro, com um total de seis medalhas.

Lina Rmich foi a única atleta a ser distinguida com a medalha de ouro na categoria de 32 kg. Tomás Alves (63.5kg) e Matilde Rodrigues (60 kg) sagraram-se vice-campeões das respetivas categorias. Andrej Djukic (75 kg), Fábio Domingos (51 kg) e Diana Sanches (42 kg) asseguraram o bronze.

Perante o bom desempenho dos atletas portugueses, Ana Vital Melo, vice-presidente da Federação Portuguesa Kickboxing e Muaythai e excecutive Board Member da Federação Internacional, partilhou a possibilidade de Portugal «acolher uma das grandes provas internacionais da Federação Internacional» no próximo ano.

A comitiva portuguesa, composta por nove atletas, regressa do Europeu com uma medalha de ouro, duas de prata e três de bronze.