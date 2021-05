Miguel Oliveira registou o sexto melhor tempo combinado das duas sessões de treinos livres de sexta-feira, a contar para o Grande Prémio de Itália, em Mugello.

O piloto português chegou a liderar a tabela dos tempos na segunda sessão, mas foi batido por cinco pilotos nos derradeiros minutos do treino.

Oliveira registou 1.46.584, mais 0.437 segundos que o melhor tempo da sessão, feito por Francesco Bagnaia, da Ducati Team.

A corrida de MotoGP está marcada para domingo, às 13:00 horas.

Two Italians in the Top 3! 🔥@PeccoBagnaia tops FP2 ahead of @Rins42 and @FrankyMorbido12 🙌#MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/pklaigwq1h