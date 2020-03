A Federação Internacional de Atletismo (IAAF) anunciou, nesta segunda-feira, que os Mundiais da modalidade vão ser adiados para 2022. A decisão surge na sequência do adiamento dos Jogos Olímpicos para julho/agosto de 2021.

Apesar de os Mundiais de atletismo estarem inicialmente agendados para agosto de 2021, a IAAF apoiou a decisão dos Jogos Olímpicos passarem precisamente para esse período.

«Apoiamos as novas datas do Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Permitem o tempo necessário para os atletas retomarem normalmente os treinos e as competições», afirmou.

De recordar que os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão realizar-se entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, praticamente um ano depois das datas previstas, anunciou hoje o presidente da comissão organizadora japonesa, Yoshiro Mori.