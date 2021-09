A Federação Portuguesa de Ciclismo divulgou esta segunda-feira a convocatória para os Mundiais de ciclismo de estrada, que se disputarão na região da Flandres, na Bélgica.

Na categoria de elites masculinos, o destaque vai para a ausência de Rui Costa, camepão do mundo de 2013, e para a estreia de André Carvalho (Cofidis) Completam o lote de convocados João Almeida (Deceuninck-QuickStep), Ruben Guerreiro (Education First-Nippo) e Rui Oliveira (UAE Emirates), Nelson Oliveira (Movistar) e Rafael Reis (Efapel), estes dois últimos também selecionados para a prova de contrarrelógio.

A prova de fundo, no último domingo de provas na Flandres, mantém as típicas características das clássicas nesta zona, uma das mais típicas e afamadas do ciclismo mundial, com 268,3 quilómetros entre Antuérpia e Lovaina com subidas curtas e ‘empinadas’ e vários troços em empedrado.

Na prova de estrada em sub-23 masculinos competirão Fábio Costa (Efapel), Miguel Salgueiro (LA Alumínios) e Pedro Miguel Lopes (Kelly-Simoldes-UDO). Nos juniores, António Morgado e Gonçalo Tavares (Bairrada) disputarão o contrarrelógio e a prova de estrada. O lote de portugueses nesta última prova fica completo com Diogo Pinto (Academia Joaquim Agostinho/CYR/UDO) e Lucas Lopes (Póvoa de Varzim/CDC Navais).

«São percursos muito específicos. Nos mais jovens pretende-se lutar pelos melhores resultados possíveis, mas, sobretudo, dar uma experiência competitiva diferente aos nossos corredores. Nas categorias de elite e de sub-23 temos corredores que se adaptam bem a este tipo de provas, pelo que tentaremos fazer um bom campeonato do mundo», declarou José Poeira, citado pela FPC.

Maria Martins (Drops/Le Col) e Daniela Campos (Bizkaia-Durango) marcarão presença na prova de estrada em elites femininos, com a corredora da equipa espanhola a disputar também o contrarrelógio.

Nas juniores femininas, Beatriz Roxo (Academia de Ciclismo de Paredes) junta-se a Sofia Gomes (Vesam/Blok/Vilanovense), que já tinha estado no Europeu, correndo apenas a prova de fundo.

A selecionadora das femininas, Ana Rita Vigário, lembrou a «juventude» de toda a seleção que leva à Flandres, colocando como objetivo «a aquisição de experiência e de competências competitivas».

Os Mundiais abrem com o ‘crono’ da elite masculina, um percurso de 43,3 quilómetros entre Knokke-Heist e Bruges, no primeiro domingo.

Segue-se o contrarrelógio feminino, no dia 20, e o dos juniores masculinos, no dia 21, com as provas de fundo a arrancarem no dia 24, com a dos juniores masculinos e a dos sub-23.

No dia 25, as juniores femininas correm 75 quilómetros com partida e chegada em Lovaina, cidade de chegada da elite, após 157,7 quilómetros. O programa encerra com a corrida de elite masculina.