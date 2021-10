A ginasta portuguesa Filipa Martins garantiu a presença nas finais de all-Around e paralelas assimétricas nos Mundiais de ginástica artística, que decorrem em Kitakyushu, no Japão.

Filipa Martins ficou em sexto lugar no all-Around, o concurso completo com os quatro aparelhos - paralelas assimétricas, salto, solo e trave – com 53,032 pontos, e em oitavo lugar nas paralelas Assimétricas, com 14,133 pontos.

«É a primeira vez na história nacional da ginástica artística feminina que é alcançada uma final por aparelhos», destaca a Federação Portuguesa de Ginástica.