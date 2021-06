A judoca Rochele Nunes perdeu este sábado no seu primeiro combate da categoria de +78 quilos dos Mundiais de judo, em Budapeste, na despedida de Portugal da competição.

A sétima cabeça de série e 11.ª do mundo passou diretamente à segunda eliminatória, mas não conseguiu ultrapassar a japonesa Wakaba Tomita, 46.ª do ranking mundial, num combate equilibrado e decidido a favor da nipónica por ‘waza ari’, a dez segundos do final.

Portugal diz adeus a Budapeste com a sua segunda melhor prestação, depois de Jorge Fonseca ter conseguido revalidar o seu título mundial e de Anri Egutidze ter conquistado a medalha de bronze.