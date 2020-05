Os Mundiais de natação em piscina curta, previstos para dezembro deste ano, em Abu Dhabi, foram adiados para dezembro de 2021, no mesmo local, informou esta quinta-feira a Federação Internacional de Natação (FINA).

Em causa está a pandemia da covid-19, sendo que a prova vai agora realizar-se entre 13 e 18 de dezembro de 2021.

«Trabalhámos em estreita colaboração nas últimas semanas com as autoridades dos Emirados Árabes Unidos sobre este assunto e acreditamos que á a decisão mais apropriada para todos os participantes», afirmou o presidente da FINA, Julio Maglione, em comunicado do organismo.

Na mesma nota, a FINA confirmou a realização do seu Congresso Geral a 5 de maio de 2021, em Doha, no Qatar. Os novos membros da mesa da FINA vão ser aí eleitos para o mandato de 2021 a 2025, que se inicia após a conclusão dos Jogos Olímpicos de Tóquio, agendados para o verão do próximo ano.

«Não é uma surpresa»

O selecionador nacional de natação pura, José Machado, admitiu, à agência Lusa, que tinha a «expectativa» da realização da prova ainda em 2020, mas considerou também que «não é uma surpresa» o seu adiamento.

Seis nadadores portugueses têm participação prevista nestes mundiais: Alexis Santos, José Lopes, Victoria Kaminskaya, Tamila Holub, Diana Durães e Ana Catarina Monteiro.