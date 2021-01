A seleção cabo-verdiana de andebol vai faltar ao próximo jogo da fase de grupos do mundial, contra a Alemanha, por dois jogadores terem acusado positivo para o novo coronavírus após a primeira partida, anunciou a federação.

«Perante a situação real, com apenas nove jogadores, a equipa técnica, sem outra alternativa, optará pela falta de comparência, em que valerá à seleção nacional uma derrota por uma diferença de 10 golos», explicou o presidente da Federação Cabo-verdiana de Andebol, Nélson Jesus, num comunicado enviado à agência Lusa.

Recorde-se que, segundo os regulamentos do Mundial, nenhuma seleção pode ir a jogo com um número inferior a dez jogadores, sendo que Cabo Verde levou apenas onze atletas para o Egito e tem só nove disponíveis para este jogo.

De acordo com o calendário oficial da competição, que decorre no Egito, o jogo entre as seleções de Cabo Verde e da Alemanha, a segunda partida do grupo A, está agendada para domingo, às 19 horas locais (menos duas horas em Lisboa).