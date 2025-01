Paulo Pereira pode ficar orgulhoso dos seus rapazes. A Seleção Nacional entrou a vencer no Mundial de andebol com um triunfo sobre o Estados Unidos da América, nesta quarta-feira, por 30-21.

Estiveram privados de Miguel Martins, uma das figuras da Seleção, devido a um teste de doping positivo e consequente suspensão.

Desde bem cedo que Portugal mostrou superioridade diante dos americanos. Aos dez minutos de jogo, os lusos venciam por 6-2. No apito de intervalo, Portugal vencia 15-10, após uma ligeira recuperação na parte final da primeira parte.

A segunda parte alargou um pouco o fosso de qualidade entre as duas equipas e Portugal assegurou a vitória, por 30-21.

Os grandes destaques portugueses foram o experiente Pedro Portela, normalmente encarregue dos livres de sete metros, com sete golos, e Martim Costa também com sete. Costa foi considerado o homem do jogo.

O próximo duelo está marcado para sexta-feira, dia 17, pelas 17 horas, diante do Brasil. Um jogo que se prevê mais complicado.