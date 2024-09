Tal como na famosa «premonição» de Fernando Santos, em 2016, antes do Euro, Jorge Braz, o selecionador nacional de futsal, garante agora que só volta a Portugal depois da final do Mundial. O selecionador assumiu nesta quinta-feira a «crença» de que Portugal apenas voltará ao país-natal no dia sete de outubro.

«Na última folga em que estive com a minha família disse que só voltávamos a estar juntos no dia 07 [de outubro]. Essa é a minha crença» afirmou Jorge Braz, em entrevista à agência Lusa.

«Existe aquele momento dos quartos de final, em que se viermos para casa dá aquela sensação de insucesso, ou então ficamos até ao fim e, ficando entre as quatro últimas equipas, aí depois estamos naquele patamar de dizer que tudo é possível», analisou Braz, admitindo que «se Portugal chegou lá uma vez, é possível chegar outra»

A seleção nacional foi campeã do mundo em 2021, na Lituânia. Está inserida no Grupo E e tem como adversários o Panamá, Tajiquistão e Marrocos. «É um percurso longo. Queremos tentar fazer sete jogos. No primeiro jogo nunca estamos ao máximo, vai haver hesitações, mas o que perspetivo é ir crescendo ao longo da prova», analisou o técnico luso, de 52 anos.

Por fim, Braz admite que Portugal é o «alvo a abater» neste Mundial. «É normal e faz parte, mas isso também nos faz perceber que só temos de continuar a ter a nossa identidade. Enquanto formos Portugal e tivermos determinados comportamentos, chegámos onde chegámos. Só temos de continuar assim», justificou.