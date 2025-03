Há um jovem português que começa a dar cartas na Fórmula 3 - Ivan Domingues, de 18 anos, é natural de Leiria e vai estrear-se no Mundial de Fórmula 3. É o primeiro português na competição em 12 anos, depois de António Félix da Costa.

Na corrida de sprint realizada nesta madrugada de sábado, Ivan Domingues arrancou da 27.ª posição e conseguiu cruzar a linha de chegada no 21.º lugar. É piloto da equipa neerlandesa Van Amersfoort Racing (VAR).

Foi o mexicano Santiago Ramos que venceu (da mesma equipa de Domingues), à frente do norueguês Martinius Stenshorne e do polaco Roman Bilinski.

«Foi a típica corrida de F3, com muita competitividade e a habitual confusão, sobretudo no arranque. Recuperei posições no início, procurei também maximizar os incidentes adversários que foram acontecendo, mas, depois, uma ligeira saída impediu-me de terminar um pouco mais à frente», avaliou Ivan Domingues depois da corrida.

«Nesta fase de adaptação, em que tudo é novo, carro, pista, o principal retorno está na experiência e nas voltas acumuladas. Vamos procurar continuar a evoluir», garantiu o jovem.