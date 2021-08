Os jogadores Pedro Mano, Fábio Costa, Pedro Marques, Rodrigo Pinhal e Miguel Pintado integram a convocatória da seleção portuguesa de futebol de praia para o Mundial da Rússia, hoje divulgada, estreando-se na competição.

De entre os 14 jogadores, metade jogam no Sporting de Braga, cinco no Sporting e dois na Casa do Benfica de Loures. Portugal integra o grupo D da competição, juntamente com Omã, Senegal e Uruguai.

A partida da comitiva portuguesa está marcada para domingo. Em declarações reproduzidas no site da Federação Portuguesa de Futebol, o selecionador Mário Narciso confessou alguma ansiedade no regresso à competição.

«Sinto os jogadores da mesma forma que eu próprio estou: com ansiedade e uma grande vontade de competir. Depois de termos estado tanto tempo parados, a competição não devia ser ‘amanhã', deveria ser já hoje», afirmou o selecionador.

Portugal estreia-se frente a Omã no dia 20, pelas 17 horas. Segue-se o Senegal, dois dias depois, às 18:30, e o Uruguai, dia 24, às 17 horas.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Elinton Andrade (Casa Benfica de Loures), Tiago Petrony (Sporting) e Pedro Mano (Sporting de Braga).

- Fixos: André Lourenço (Sporting de Braga), Bruno Torres (Sporting de Braga) e Pedro Marques (Sporting).

- Alas: Bê Martins (Sporting de Braga), Fábio Costa (Sporting de Braga), Belchior (Sporting), Rodrigo Pinhal (Sporting) e Rúben Brilhante (Sporting de Braga).

- Pivôs: João Gonçalves ‘Von’ (Sporting), Léo Martins (Sporting de Braga) e Miguel Pintado (Casa Benfica de Loures).