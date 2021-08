A seleção portuguesa de futebol de praia está fora do Mundial.

A equipa das quinas foi derrotada pela congénere do Uruguai por 7-6 no último jogo da fase de grupos e falhou o apuramento para os quartos de final.

Os cinco golos de Leo Martins de nada valeram a Portugal, que vai assim falhar a revalidação do título conquistado há dois anos.

Portugal esteve inserido no Grupo D, no qual venceu apenas um jogo (o inaugural diante de Omã) e perdeu com o Uruguai e o Senegal.