Mundial de futsal feminino: Portugal bate Itália e segue para as «meias»
Seleção orientada por Luís Conceição venceu de forma folgada a congénere italiana
Mais um passo na caminhada! Portugal venceu a Itália no Mundial de futsal feminino na manhã desta terça-feira, nas Filipinas. Na capital Manila, a equipa orientada pelo selecionador Luís Conceição ganhou por 7-2.
Portugal garantiu a passagem às meias-finais desta competição inédita, sabendo desde já que a Argentina é a oponente que se segue.
Foi um jogo equilibrado na primeira parte, mas em que uma entrada forte na segunda metade garantiu a passagem à próxima fase. As italianas recorreram à guarda-redes avançada logo aos 17 minutos de jogo, mas apenas marcaram um golo dessa forma.
Lídia Moreira, do Nun'Álvares, foi a figura do jogo com um hat-trick. Carolina Pedreira, Kika e Janice Silva (bis) fizeram os outros golos, muitos deles a aproveitar erros na construção das italianas.
A guarda-redes portuguesa Ana Catarina Pereira foi também determinante com uma série de defesas que impediram Itália de aspirar à vitória. Boutimah e Erika Ferrara marcaram pelas transalpinas.
Na sexta-feira, às 10 horas da manhã, joga-se a passagem ao duelo decisivo do Mundial - a final.
