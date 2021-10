Portugal defronta, a partir das 18 horas, a seleção da Argentina, na final do Mundial 2021 de futsal, em jogo a realizar na Arena de Kaunas, na Lituânia.

Esta é já a melhor participação de sempre da seleção portuguesa em Mundiais de futsal, depois de superado o terceiro lugar de 2000 e também o quarto lugar em 2016.

Depois de vencer o grupo com Marrocos, Tailândia e Ilhas Salomão, Portugal ultrapassou a Sérvia, a Espanha e o Cazaquistão, com triunfos após prolongamento ante sérvios e espanhóis e no desempate por penáltis ante os cazaques.

A Argentina, que eliminou Portugal nas meias-finais do Mundial 2016, é a atual detentora do título, conquistado precisamente nessa edição, na Colômbia, frente à Rússia.

