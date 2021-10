Os campeões do mundo de futsal estão de regresso a casa.

Faltavam poucos minutos para as 13 horas quando a seleção portuguesa aterrou no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Junto à porta VIP estavam algumas dezenas de adeptos que tiveram a oportunidade de contactar bem de perto com os jogadores, que fizeram questão de se aproximar para mostrar o troféu conquistado na Lituânia.

Depois a comitiva seguiu para a Cidade do Futebol, e antes da entrada no edifício cantou-se o hino. O troféu de campeão mundial foi colocado no hall da sede da Federação Portuguesa de Futebol, e alguns jogadores prestaram declarações à comunicação social (veja os vídeos associados).

A Seleção vai agora ser recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia prevista para as 15h30.