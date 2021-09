A seleção de futsal de Portugal venceu na noite desta sexta-feira a congénere do Paraguai, por 2-1, em jogo de preparação para o Mundial 2021, que se disputa na Lituânia.

Os três golos do encontro foram apontados na primeira parte. Zicky Té, pivô do Sporting, fez o 1-0 para a equipa lusa ao minuto seis de jogo.

A resposta do Paraguai surgiu pouco depois, aos sete minutos, com o 1-1 marcado por Julio Mareco. Aos 11 minutos, Afonso Jesus, jogador do Benfica, assinou o 2-1 final.

Este foi o sexto teste de preparação antes do Mundial e o saldo é de cinco vitórias (2-1 ao Paraguai, 5-0 à Costa Rica, 4-3 a Angola, 2-1 à Venezuela e 3-2 ao Japão) e uma derrota (1-3 com Uzbequistão).

No próximo domingo, o último teste antes do Mundial é novamente com o Paraguai.

Na fase de grupos do Mundial, disputado de 12 de setembro a 3 de outubro, Portugal defronta Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos.