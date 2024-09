A Argentina bateu o Cazaquistão e completou o lote de quatro semifinalistas do Mundial de futsal. Venceu por 6-1, nesta segunda-feira, através de uma grande exibição na segunda parte.

A primeira parte acabou com o marcador a zeros. Matias Rosa (22m), Angel Claudino (27m), Kevin Arrieta (29m e 37m), Sebastian Corso (33m) e Lucas Bolo Alemany (34m) marcaram os golos argentinos na segunda metade, com Tursagulov a fazer o golo de honra dos cazaques.

Já a França bateu o Paraguai, ao início da tarde, por 2-1. Uma das seleções mais polémicas do torneio (depois 'daquele' jogo atípico contra o Irão), venceu de forma dramática com um golo a cinco minutos do final, marcado por Abdessamad Mohammed.

Um dia antes, a Ucrânia venceu a Venezuela, por 9-4, e o Brasil bateu Marrocos, por 3-1, assegurando lugares na próxima fase.

O Argentina-França disputa-se dia três de outubro, pelas 16 horas, e o Ucrânia-Brasil joga-se no dia seguinte, no mesmo horário. A grande final disputa-se em Tashkent, a seis de outubro, pelas 16 horas.