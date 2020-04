A federação europeia de andebol (EHF) decidiu anular a fase de apuramento para o Mundial 2021, mas atribuiu a Portugal uma das vagas.

A representação lusa ia disputar um «playoff» no início de julho, frente a Israel ou Letónia, mas a EHF decidiu agora definir as vagas de acordo com a classificação no Europeu deste ano.

Assim, as seleções de Eslovénia, Alemanha, Portugal, Suécia, Áustria, Hungria, Bielorrússia, Islândia, Rep. Checa e França garantem a presença no Mundial, tal como Espanha, Croácia e Noruega, que já tinham assegurada essa presença no torneio do próximo ano, que será disputado no Egito, em janeiro do próximo ano.

Portugal vai voltar a jogar um Mundial 18 anos depois. A última participação havia sido em 2003, numa edição em que foi anfitrião.