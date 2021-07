O Sporting, em femininos, e o Benfica, em masculinos, conquistaram este domingo pela 11.ª vez consecutiva os títulos nos Campeonatos de Portugal de Clubes de atletismo, após uma prova disputada em Guimarães.

Na prova feminina, o Sporting triunfou, com 156 pontos, mais 57 do que o Benfica e 61 do que o Jardim Serra.

A prova masculina foi mais equilibrada, tendo vencido o Benfica com 163 pontos, que deixou os restantes lugares do pódio para o Sporting (144) e para o Sp. Braga (87).

Na II divisão, o Seia, em masculinos, e o JOMA, em femininos, sagraram-se campeões.