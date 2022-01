O Sporting perdeu, esta quarta-feira, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge frente aos franceses do Narbonne (3-1).



Depois de bater os sérvios do OK Nis na ronda anterior, a formação leonina discutou o encontro até final, mas o triunfo acabou por sorrir aos gauleses.



O Sporting desde cedo mostrou dificuldades para contrariar o jogo adversário e andou sempre a correr atrás do resultado. O Narbonne venceu o primeiro parcial, mas a equipa lusa venceu o segundo e igualou o jogo.

Nos dois sets seguintes, os franceses venceram e festejaram o triunfo no João Rocha.

Sporting e Narbonne voltam a defrontar-se a 20 de janeiro, às 18h30, em França.

FICHA DE JOGO:

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Narbonne, 1-3.

Parciais: 20-25 (27 minutos), 25-17 (21), 22-25 (27) e 31-33 (43).

Sob arbitragem de Toni Ivkovic e Andreas Danilo, as equipas alinharam:

Sporting: Tiago Pereira, Thiago Gelinski, Yohan Leon, Thiago Barth, Thomas Douglas-Powell e Joaquín Gallego. Jogaram ainda: João Fidalgo (líbero), José Masso, Frederico Santos e Hugo Vinha.

Treinador: Gerson Amorim.

Narbonne: Remi Bassereau, Nicolas Uriarte, Aymen Bouguerra, Nicolas Zerba, Martin Ramos e Rafael Rodrigues. Jogaram ainda: Ludovic Duee (líbero), Theo Durand (líbero) e Allan Silva.

Treinador: Guillermo Falasca.

Assistência: cerca de 300 espetadores.