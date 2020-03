Devido à pandemia da covid-19, muitos atletas ficaram sem acesso às suas instalações de treino, sendo obrigados a procurar soluções mais ou menos criativas para treinarem.

A nadadora holandesa Sharon van Rouwendaal, campeã olímpica no Rio2016 nos 10 quilómetros em águas abertas, está a treinar em casa com recurso a uma piscina insuflável com cerca de dois metros de diâmetro.

A nadadora, de 26 anos, foi obrigada a uma solução de recurso para conseguir treinar, tendo divulgado um vídeo nas redes sociais onde mostra a piscina que está a utilizar.

«Só é possível treinar cerca de 45 minutos, uma vez que a água está muito fria», disse Sharon van Rouwendaal.

Veja o vídeo:

There's always a solution, you just have to be creative! 🙈🥶 I could only do 45 minutes in total because the water is very cold... • #stayactive #becreative #openwater #swimming #wetsuit #coldwater #littlepool