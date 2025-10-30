Vicente Pereira e Diogo Matos voltaram a conquistar medalhas de ouro nos Europeus de Natação de Síndrome de Down, que se realizam em Albufeira, no Algarve.

No terceiro dia de competição, Vicente Pereira ganhou a prova dos 200 metros estilos e bateu o recorde mundial sénior, com o tempo de 2.51,66 minutos. Já Diogo Matos não deu hipóteses à concorrência na final dos 50 metros bruços.

Além destas duas medalhas de ouro, foram ainda conquistadas seis de prata e duas de bronze, nesta quarta-feira, por nadadores portugueses.

Nos 200 metros estilos, além do ouro de Vicente Pereira, André Almeida foi segundo com o tempo de 2.53,69 minutos, um novo recorde europeu de Masters 1. Na prova feminina e numa final direta, Filipa Reis conquistou também a prata (3.41,98 minutos).

Nos 800 metros livres, Francisco Montes foi medalha de prata (12.18,73 minutos), feito também conseguido por Sofia Fonseca (Mosaico), cujo registo de 14.19,08 minutos lhe valeu um novo recorde mundial júnior.

Sofia Fonseca alcançou outra uma medalha de prata nos 100 metros costas, prova que completou em 1.43,47 minutos, estabelecendo também um novo recorde mundial júnior. Na mesma prova, Diana Torres garantiu o bronze (1.41,54 minutos).

Matilde Gaspar conquistou a prata nos 50 metros bruços (49,88 segundos) e, na mesma distância, José Vieira ganhou o bronze (44,44 segundos).

Nota ainda para Filipe Santos, que ficou muito perto do pódio nos 100 metros costas (quarto classificado com 1.29,91 minutos), Diogo Rego foi quinto na final dos 50 metros bruços (44,57 segundos) e Matilde Gaspar foi sexta nos 800 metros livres (14.27,27 minutos).

Esta quinta-feira é dia de descanso, oportunidade para os atletas que participam no Campeonato da Europa de Síndrome de Down recuperarem o fôlego e participarem em algumas atividades sociais.