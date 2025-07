A portuguesa Camila Rebelo terminou em 23.º lugar nas eliminatórias dos 100 metros costas dos Mundiais de Natação em Singapura, com o tempo de 1.01,38 minutos, a cerca de um segundo do seu recorde nacional.

Camila Rebelo volta a competir na sexta-feira, nas eliminatórias dos 200 metros costas, em que é campeã europeia.

Já Diana Durães, ainda em recuperação de lesão, ficou no 25.º lugar dos 1500 metros livres, com 16.56,80 minutos, longe do recorde nacional que lhe pertence desde 2020. A nadadora portuguesa volta à ação nos 800 metros livres.