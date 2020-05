A jovem nadadora Rafaela Azevedo, do Algés e Dafundo, recuperou da covid-19 sem notar mais do que uma mera «constipação» e no regresso à piscina sentiu-se melhor do que o esperado. «Claro que me senti cansada, mas é normal, parei dois meses e já não estava afastada da água assim há muito tempo. Depois da constipação, tentei treinar em casa, mas notei cansaço muscular e parei quase três semanas», contou a nadadora de 18 anos à Agência Lusa.

Rafaela Azevedo sentiu-se «algo entupida e com algumas dores de cabeça» no final de março, mas nunca teve febre. A irmã Madalena reparou na infeção de uma colega de faculdade, fez o teste e detetou a covid-19 a 3 de abril. «Como ela deu positivo, calculámos que também devíamos ter o vírus. Marcámos os testes e fui a única a acusar positivo no dia 17, mas não senti grandes receios. Isto não passou de uma constipação e só tomei ibuprofeno uma ou duas vezes.»

A residir em Oeiras, a nadadora medalhada isolou-se em casa, até que a 2 de maio repetiu os exames, que confirmaram a recuperação total. «Somos cinco em casa. O único contacto que havia era quando precisávamos de comida. De resto, ficávamos apenas pelo nosso quarto e almoçávamos as duas sozinhas», referiu, acrescentando que se seguiu um período obrigatório de isolamento, repartido entre treinos físicos, estudos, televisão e novas experiências na cozinha.

Agora está de volta às piscinas e com o foco colocado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão disputar-se entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021. «É um bocadinho difícil manter o foco agora, mas continuo a ter objetivos para a próxima temporada e são coisas que quero muito alcançar», confessa.