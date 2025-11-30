A Federação Portuguesa de Natação informou neste sábado que Diogo Ribeiro não vai participar no Campeonato Europeu de Natação, devido a um problema físico que tem condicionado a preparação do atleta.

Recorde-se que Diogo Ribeiro é a coqueluche da Seleção Nacional de natação, tendo conquistado duas medalhas de ouro e uma de prata, nos últimos mundiais, realizados em 2024.

Leia o comunicado na íntegra:

«A Federação Portuguesa de Natação informa que o atleta Diogo Ribeiro não irá participar no Campeonato da Europa de Natação em piscina curta, que se realiza em Lublin, na Polónia, de 2 a 7 de dezembro.

A decisão deve-se a uma limitação física, que tem condicionado o seu rendimento, impedindo-o de estar em condições ótimas de participação, salvaguardando os interesses da Seleção Nacional.

A Federação Portuguesa de Natação mantém o entusiasmo e a confiança nos nadadores que estarão presentes em competição, mantendo de igual forma os objetivos traçados para este Europeu de piscina curta.»