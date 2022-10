O português Francisco Montes conquistou este sábado a medalha de bronze na prova dos 1.500 metros nos Mundiais de natação para pessoas com Síndrome de Down, que decorrem em Albufeira, a 27.ª medalha portuguesa na competição.

Francisco Montes, que conseguiu a sua primeira medalha individual na 10.ª edição dos Mundiais DSISO (Organização Internacional de Natação para Síndrome Down), cumpriu em 23.49,49 minutos as 60 piscinas, uma vez que a competição se disputa numa piscina de 25 metros, ficando bem próximo do recorde nacional (23.49,27), que lhe pertence.

O nadador português, que já tinha conquistado uma medalha de ouro com a estafeta de 4x200 metros livres, terminou a prova dos 1.500 metros atrás do britânico Mark Evens (22.23,59), e do mexicano Giovanni Hernandez (23.05,09), que conseguiram o ouro e a prata, respetivamente.

O bronze de Francisco Montes, nadador da Associação de Desporto Adaptado do Porto (ADADA), eleva para 27 o número de medalhas conseguidas por Portugal a meio da última jornada da competição.