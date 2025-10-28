A Seleção Nacional de Natação conquistou oito medalhas no segundo dia do Campeonato da Europa de Síndrome de Down, que está a decorrer em Albufeira.

Entre as medalhas, destacaram-se quatro ouros: um de Diogo Matos, um de Vicente Pereira e duas em estafetas.

Diogo Matos, que na segunda-feira venceu os 200 metros bruços, conquistou o ouro na distância dos 100 bruços, com o tempo de 1:28.53 minutos.

Vicente Pereira, que subiu ao degrau mais alto do pódio nos 100 livres na segunda-feira, somou mais três ouro: um com o tempo de 30.91 segundos nos 50 mariposa e outros dois nas estafetas.

Nas estafetas, nos 4x50 estilos mistos, Matilde Gaspar, Diana Torres, Vicente Pereira e Filipe Santos bateram o recorde do mundo com o tempo de 2:40.18 minutos. Na estafeta dos 4x100 livres, André Almeida, Filipe Santos, Vicente Pereira e Diogo Matos também subiram ao lugar mais alto do pódio e fixaram a melhor marca de sempre com 4:49.49 minutos.

Destaque ainda para as pratas de Matilde Gaspar (100 bruços e de Diana Torres (nos 50 mariposa) e para os brozes de André Almeida (200 livres) e de Sofia Fonseca (nos 200 metros livres mosaico com o tempo de 3:06.82 minutos, novo recorde mundial júnior).