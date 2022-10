Portugal terminou este sábado os Mundiais de natação com 32 medalhas para pessoas com Síndrome de Down, o melhor resultado de sempre, que decorreram em Albufeira, tendo alcançado seis subidas ao pódio no último de competição.

Vicente Pereira voltou a estar em destaque ao conseguir dois ouros individuais, nas provas de 50 metros livres e 100 estilos, que junta a outros quatro conseguidos nas jornadas anteriores, e um na estafeta de 4x50 livres.

O nadador do Sporting fechou a competição com o estatuto de mais medalhado, tendo somado um total de 13 pódios entre provas individuais e de estafetas.

Nos 50 metros livres, Vicente Pereira conquistou o ouro, que junta ao dos 100 e 200 da mesma especialidade, ao nadar em 30,59 segundos, batendo o norte-americano Joseph Jurries e o estónio Eric Toett, medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Pouco depois, na prova decisiva dos 100 metros estilos, o nadador do Sporting voltou a conquistar o ouro, com a marca de 1.21,32, deixando a prata para o compatriota e companheiro de clube André Almeida, que cronometrou 1.21,89. Diogo Matos foi sexto, com o tempo de 1.27,38.

Portugal fechou com ouro, ao conseguir o primeiro lugar na última final da competição, a estafeta 4x50 livres masculina, com o quarteto formado por Diogo Matos, Filipe Santos, André Almeida e Vicente Pereira, a cronometrar 2.09,70, impondo-se à Itália e à Grã-Bretanha, que ficaram com a prata e o bronze, respetivamente.

Na final dos 200 metros mariposa, Diana Torres conseguiu a prata, com a marca de 3.47,36 minutos, apenas atrás da britânica Gemina Rudd-Jones, que cronometrou 3.43,29 e ficou com o ouro.

Durante a manhã, Francisco Montes conquistou o bronze na prova dos 1.500 metros, conseguindo a sua primeira medalha individual no evento, ao cumprir em 23.49,49 minutos as 60 piscinas, uma vez que a competição se disputa numa piscina de 25 metros, ficando bem próximo do recorde nacional (23.49,27), que lhe pertence.

Portugal fecha assim a competição com um total de 32 medalhas - 12 de ouro, nove de prata e 11 de bronze - superando em larga escala as cinco conquistadas na edição anterior, disputada na Turquia, em 2020.

No quadro de medalhas da competição, Portugal ficou na segunda posição, atrás da Grã-Bretanha, que conseguiu um total de 50, e imediatamente à frente do México, que somou 35, mas apenas oito de ouro.