A nadadora Victoria Kaminskaya, atleta do Benfica, mostrou-se «triste e irritada» por não poder participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio com mínimos B, e deixou críticas à federação portuguesa de natação, o que levou o organismo a levantar-lhe um processo de inquérito.

Nas redes sociais, a nadadora explicou que não conseguiu fazer os mínimos A «por cerca de um décimo», mas lembra que pode ser selecionada com mínimos B, através do ranking.

«Acontece que uma atleta que estava atrás de mim no ‘ranking’ foi selecionada e eu não. Tudo porque a federação portuguesa de natação decidiu que este ano não levava ninguém por ranking e comunicou isso à FINA (Federação Internacional de Natação). Eu não estou a dizer que isto é uma novidade para mim, a federação avisou que não ia levar ninguém por ranking, mas isto foi dito antes da covid-19, em 2019. (Engraçado que isto não está documentado nem oficializado em lado nenhum, apenas palavras de uma reunião)», escreveu a nadadora do Benfica.

O presidente da Federação Portuguesa de Natação garantiu à agência Lusa que os mínimos para participação nos Jogos de Tóquio «estão previstos, há dois anos, no Plano de Alto Rendimento acordado com o Comité Olímpico de Portugal e foram comunicados em várias reuniões, com treinadores e nadadores, das quais há atas».

Kaminskaya lembra que a pandemia de covid-19 influenciou a preparação e deixa críticas à federação portuguesa: «As circunstâncias mudaram, tivemos menos provas, estivemos dois meses parados, para não falar que as duas competições organizadas em Portugal pela federação, este ano, para a realização de mínimos olímpicos, foram um completo fracasso, vergonha e falta de respeito para os atletas e treinadores que ainda estavam a tentar fazer mínimos e fizeram de tudo para treinar, voltar mais fortes e contornar as consequências da quarentena».

Na sequência das declarações, consideradas «difamatórias e falsas da atleta», a federação portuguesa decidiu levantar um processo à nadadora.

Além de sete representantes na natação pura, Portugal vai estar representado por dois nadadores na competição de águas abertas dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto.