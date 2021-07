A portuguesa Tamila Holub falhou nesta quinta-feira a qualificação para a final dos 800 metros livres em natação dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminar no 25.ª lugar das eliminatórias.

Holub entrou na segunda série e concluiu a prova em 8:40.04 minutos, o que não foi suficiente para chegar à final, depois de já ter tido o mesmo destino nos 1500 metros, que terminou na 22.ª posição.

O tempo da nadadora não chegou perto do recorde de Portugal, que pertençe a Diana Durães desde 2018, com 8:29.33 minutos, numa ronda de qualificação em que a norte-americana Katie Ledecky foi a mais rápida com 8:15.67.