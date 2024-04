O espanhol Natán Suárez renovou contrato com o Sporting, prolongando assim a sua ligação à equipa de andebol.

O central espanhol de 26 anos cumpre a terceira época nos leões. Em 2023/24, leva 36 jogos e 82 golos.

Natán Suárez chegou ao Sporting no verão de 2021, oriundo do Ademar León, clube que representou durante uma época, depois de se ter destacado no Ciudad Encantada. Jogou ainda, em Espanha, no SD Teucro, Agustinos Alicante e UE Sarrià.

«Natán Suárez prolongou a sua ligação ao Sporting Clube de Portugal e vai continuar a representar a equipa principal de andebol», refere o Sporting, em comunicado, sem detalhar a duração do vínculo.

Pelo Sporting, Natán Suárez já venceu duas Taças de Portugal (2021/22, 2022/23) e a Supertaça em 2023.