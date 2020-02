Alex Botelho, o surfista português que sofreu um acidente nas ondas gigantes da Nazaré, já respira sem auxílio de ventilador.

A informação foi adiantada pela organização da prova Nazaré Challenge, citada pela agência Lusa: «A situação clínica do surfista Alex Botelho melhorou nas últimas 24 horas. Continua internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Leiria, mas a respirar sem auxílio de ventilador.»

O surfista luso esteve cerca de dois minutos inconsciente, depois de ter sido atingido por uma onda gigante na Praia do Norte, quando seguia numa mota de água com Hugo Vau, que também teve de receber tratamento hospitalar, mas com alta recebida no próprio dia.