A basquetebolista norte-americana Brittney Griner declarou-se esta quinta-feira culpada dos crimes relacionados com tráfico de droga, durante o julgamento que decorre na Rússia, onde está presa preventivamente desde fevereiro.

«Pretendo declarar-me culpada de todas as acusações», disse Griner, assinalando que «não tinha intenção de violar as leis russas» e explicando que a situação foi motivada por descuido e pressa no momento de preparar as malas para sair da Rússia.

A basquetebolista, bicampeã mundial e olímpica pelos Estados Unidos, foi presa em fevereiro no aeroporto Sheremétevo, em Moscovo, depois de funcionários da alfândega terem encontrado óleo de canábis na sua bagagem.

«Fiz as malas de forma apressada e as embalagens acabaram por ir parar, acidentalmente, à minha bolsa», disse a atleta, que voltará a comparecer em tribunal na próxima quinta-feira.

A estrela dos Phoenix Mercury, de 31 anos, responde em julgamento desde a semana passada e incorre numa pena de prisão que pode atingir dez anos.