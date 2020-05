Patrick Ewing, antiga estrela dos New York Knicks, está internado no hospital depois ter testado positivo para Covid-19, confirmou nas redes sociais.



O treinador de basquetebol da Universidade de Georgetown foi o único membro da equipa a testar positivo para o novo coronavírus. Segunda a faculdade da capital dos Estados Unidos, o ex-atleta encontra-se no hospital em isolamento e sob vigilância médica.



«Quero partilhar que testei positivo para Covid-19. Este vírus é sério e não deve ser encarado com leviandade. Mantenham-se a salvo, cuidem-se e cuidem aqueles que amam. Agora mais que nunca, quero agradecer a todos os profissionais de saúde e a todos os que estão na linha da frente. Irei ficar bem e nós vamos todos ultrapassar isto», disse Ewing, na nota divulgada pela Universidade.



Ewing jogou 15 épocas nos Knicks, tendo passado ainda por Sonics e pelo Magic. Fez 11 vezes parte da equipa All Star da NBA.

