Delonte West, antigo jogador de basquetebol, está a dar os primeiros passos na sua reabilitação, encorajada e patrocinada por Mark Cuban, dono dos Dallas Mavericks – onde West jogou.

No final de setembro, Cuban recolheu West junto a uma bomba de gasolina e instalou-o num hotel. Agora, o antigo atleta, iniciou a sua recuperação, depois de anos em que foi visto a pedir esmola na rua, descalço, ou até algemado em tronco nu.

Nas redes sociais, Cuban partilhou uma fotografia de West a andar a cavalo, dando conta dos primeiros passos da recuperação.

«Senhoras e senhoras, apresento-vos Delont West. Tem um caminho longo para percorrer, mas já deus os primeiros passos e partilha-os convosco como forma de agradecimento pelo amor e apoio que tem recebido», pode ler-se, na publicação.

