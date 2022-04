Os Milwaukee Bucks venceram na tarde deste domingo os Chicago Bulls (95-119) e estão a uma vitória de avançar para a segunda ronda dos «playoffs» da liga norte-americana de basquetebol (NBA), com um agregado favorável de 3-1 na eliminatória.

Giannis Antetkounmpo, com 32 pontos e 17 ressaltos, além de sete assistências, esteve em evidência na equipa dos Bucks, atual campeã da NBA que teve ainda Grayson Allen e Jrue Holiday em evidência, respetivamente com 27 e 26 pontos cada.

No outro jogo já disputado este domingo, em que Stephen Curry fez algo raro – pela negativa – os Golden State Warriors não conseguiram fazer o pleno na eliminatória com os Denver Nuggets, que obrigam a equipa de São Francisco a – no mínimo – um jogo cinco. Triunfo da formação de Denver por 126-121, com Nikola Jokic em destaque: 37 pontos, oito ressaltos e seis assistências. Klay Thompson fez 32 pontos na equipa dos Warriors, Curry fez 31.

Por esta altura vai arrancar o Atlanta Hawks-Miami Heat (00h00) – os Heat lideram por 2-1 – e, mais de madrugada, pelas 02h30, os New Orleans Pelicans com os Phoenix Suns. Os Suns lideram por 2-1.

Os intensos instantes finais no Nuggets-Warriors:

O resumo dos Bulls-Bucks: