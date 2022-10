Os Milwaukee Bucks somaram o segundo triunfo em dois jogos na liga norte-americana de basquetebol (NBA) na madrugada deste domingo, por 125-105 ante os Houston Rockets, numa noite em que o grego Giannis Antetokounmpo foi protagonista, com 44 pontos.

A exibição de Giannis:

Os Bucks seguem assim só com vitórias, apenas atrás dos Boston Celtics, única equipa que já realizou três jogos e que tem três vitórias: os finalistas vencidos da última época também venceram na madrugada deste domingo, com Jayson Tatum a assinar 40 pontos no 120-126 na visita aos Orlando Magic.

Em destaque esteve também Paul George, com 40 pontos no triunfo dos Los Angeles Clippers na visita aos Sacramento Kings (109-111).

Quem também chegou às quatro dezenas de pontos foi Joel Embiid, mas os Philadelphia 76ers foram derrotados pelos San Antonio Spurs (105-114) no primeiro jogo da última noite.

Resultados da última noite:

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs, 105-114

Indiana Pacers-Detroit Pistons, 124-115

Orlando Magic-Boston Celtics, 120-126

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers, 96-128

Miami Heat-Toronto Raptors, 112-109

Milwaukee Bucks-Houston Rockets, 125-105

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies, 137-96

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder, 122-117

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers, 109-111

Algumas das melhores jogadas da noite: